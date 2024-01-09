瑞銀撐恒指今年勝A股 料中資科網企多賺20%

瑞銀全球投資銀行大中華研究部總監連沛堃指，看好今年港股，認為有可能跑贏A股，因外資在港的持倉很低，隨着美國聯儲局減息，將吸引資金回流，特別是中國的投資機會，香港將受惠。他又指，近年中資互聯網板塊股份調整較大，今年有關板塊企業每股盈利料增逾20%，吸引資金部署。

瑞銀預計，MSCI中國指數今年有15%上升空間，包括5%來自估值處於底部、10%來自企業盈利增加等。他強調，現時市盈率僅8倍，便宜的估值已吸引基金經理物色投資機會。

看好新股市場回暖 隨着股票市場環境改善，將利好新上市融資活動。瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹表示，減息將有利新股發行活動，加上內地企業「出海」，相信新股市場將回暖，隨着市場估值回升，將有利大型上市活動進行，直言今年新股市場必然勝去年，惟具體情況要視乎刺激政策措施。

A股市場方面，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，A股最壞時間過去，因為企業盈利已經有反彈，而且政策繼續發力，以及投資者信心有望改善。

預期內地GDP升5.3% 該行預測，滬深300指數今年每股盈利按年升幅為8%，又料居民消費價格指數（CPI）今年由近零反彈至1.2%，工業生產者出廠價格指數（PPI）由去年負增長走向正數。孟磊預期，今年仍有減息降準空間，內房政策亦會加碼，而CPI及PPI將帶動名義國內生產總值（GDP）增幅擴大，估計由去年4.6%反彈至5.3%，並傳導至企業利潤率，對投資者形成正面作用。

另外，瑞銀集團中國區總裁及瑞銀證券董事長錢于軍表示，透過收購瑞信，令其旗艦財富管理業務規模已經達到競爭對手的兩倍，看到市場龐大的發展機遇，將在中國以至整個亞太地區，進一步拓展投資銀行、財富管理，以及資產管理業務，並重新關注東南亞市場。