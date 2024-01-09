港股開局26年最曳 連跌5日 瀉822點

中植破產後市危 滬綜創20個月新低 港股甫踏入2024年已經跌足5日，累挫822點或4.82%，創1998年後最長的年初開局跌浪！中國大型資產管理公司中植集團破產清算申請獲北京市法院受理，觸發市場憂慮金融市場將現連鎖反應，震散中港兩地股市，恒指與滬綜指周一分別跌310點及41點，跌幅均逾1%。恒指科技指數表現更傷，昨日創逾一年低位，收市跌近3%，報3,484點。

要留意，今次中植申請破產清算的程序，與海航、恒大等企不同，乃跳過債務重組、直接申請破產。據悉，中央早於去年10月得出「破產是減低中植對金融市場衝擊」的結論，而拍板對中植問題速戰速決，則是意識到內地經濟已經陷入困境，所以力求側重遏制金融風險，防止風險外溢。

達達造假 京東美再挫 大市亦表現疲弱，恒指周一高開46點不久已掉頭回落，跌幅一度擴大至390點，低見16,144點，收市跌1.88%，報16,224點，成交金額844億元，北水則結束連續5日淨流入，淨流出14.29億元，沽空比率為19%。

中港股市氣氛不振，有指中證監因應基金贖回壓力漸增，最新允許公募基金可以淨賣出股票，惟中證監不予置評。滬綜指昨日則失守2,900點，連跌3日，收報2,887點，為逾20個月低位。外資透過滬深股通淨賣出43.46億元人民幣的A股。

法巴亞太區宏觀研究統籌總監兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，對中港股市看法中性，認為兩地股市估值雖然便宜，但觀乎過去兩年對政策敏感度極高、不利因素仍未明朗。

人行高官暗示再放水 不過，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾稱，人行將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價格3方面發力，營造良好的貨幣金融環境，意味或會再度「放水」以支持市場流動性。

在岸及離岸人民幣兌每美元昨日回落至7.16，法巴料人民幣匯價上半年在7.1至7.25上落，待下半年美匯指數向下，或可挑戰7算。

恒指近日接連下挫