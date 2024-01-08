匯通天下：美元受惠減息預期修正

基於經濟數據比預期強、市場修正減息預期以及倉位等因素，預期美元或在短期出現技術反彈。

宏觀因素主要基於近期經濟數據或優於市場預期。雖然美國去年12月ISM製造業指數仍處於50盛衰分界線以下，但下滑速度有所放緩，尤其就業分項指數48.1，較市場預期46.5高。數據或支持短年期美國國債孳息率和美元，並推翻有關美國經濟即將放緩的市場觀點。而上月的議息會議紀錄顯示，「眾多」聯邦公開市場委員會（FOMC）成員認為，當時寬鬆的金融環境（如美國債息下跌）或增加通脹重回2%目標的難度。

當地就業市場依然強勁 近期市場亦開始修正較「鴿」派的美國利率定價。截至1月4日，隔夜指數掉期利率對美國今年的減息預期，已由去年12月尾約1.75厘修訂至1.55厘，但仍高於FOMC點陣圖中位數反映的3次減息幅度。若美國就業市場數據保持強勁，則可能導致市場逐步調低對減息方面的定價。

現時市場仍預計聯儲局政策路線相對加拿大央行更為「鴿」派，但未來各種因素可能導致美加息差收窄，或有利美元。

投資者目前的美元倉位維持在中性水平，但實貨投資者已持有大量加元長倉，或為投資者增持美元和削減加元長倉鋪路，短線美元兌加元可能向上。若美匯指數升穿初步回升阻力約102.47後，下一阻力或在200天平均線103.43附近。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪