股市估市：港股勢弱 傾向候高做淡

港股踏入2024年開局欠順，首周跌逾500點，跌幅3%，技術上，恒生指數在50天線即近17,000點的水平未能企穩。自去年11月份失守後，即使上月底及本月初曾經觸及，但亦未可收於其上，令17,000點形成上方愈來愈大的阻力。參考往績，恒指在過去12年的1月份，有9年錄得升幅，而在對上3年，全年高位均在1月份出現，今年指數是否又會歷史重演？

短線或藉挾倉反彈 人民幣匯價近日再次轉弱，美國及中國的10年期國債息差又再次擴闊，兩國的貨幣政策預期差異，難免令市場出現異象。不過，美國的再次加息機會已經甚小，未來的變數只會是何時減息，當憧憬形成，市場亦會作出反應。綜合上述兩個因素，恒指在農曆新年前出現挾倉，實乃不足為奇之事。

過去一年，恒指的高低位為22,700點及15,972點，以黃金分割評估，其23.6%水平為17,560點，如果指數本周因超賣或其他如政策因素等挾升，可以此為參考目標。當然，目前港股情況甚為兇險，投資者必須控制注碼，又或反向操作，動不如靜，待指數高位遇阻，再行逐步累積淡倉。

截至去年9月底的9個月，集團按年多賺43.1%至36.14億元人民幣。在線音樂服務為主要業務，佔營業額59%，已超過社交娛樂服務。前者9個月營業額增長逾37%，而業務模式可持續產生現金流，此類企業相當適合目前市況，中線可上望阻力位40元。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）