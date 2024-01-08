專家樓評：雙糧花紅點計按揭入息？

不少公司於年尾或農曆新年前會派花紅及雙糧，申請按揭時，銀行會如何計算這部分入息？另外，部分公司會先發加薪信，預告首季會加薪或下財政年度會加薪，憑着加薪信，可以用未來入息作申請按揭證明嗎？

先說雙糧及花紅，兩者在申請按揭時，於銀行眼中計算方法會有不同。如果是在僱員合約上有寫明的雙糧，計算方法相對簡單，就是以13個月入息除開12個月去計，例如月薪為3萬元，13個月糧，年薪便是39萬元，以39萬元除12，即是每月入息是32,500元。

「獎金」以兩年平均計算 如果在僱員合約沒寫明有雙糧，又或是公司在糧單上以「Bonus」（獎金）字眼去顯示出雙糧金額的話，銀行便要申請人提供兩年的獎金總額，再除開24個月去計算，例如月薪3萬元，2022年尾收到半個月獎金，即1.5萬元，而2023年尾收到兩個月獎金，即6萬元。這樣便是把1.5萬元加6萬元再除24，即每月有3,125元，這樣銀行計每月入息便是33,125元。

另外，不少公司於年尾會同步公布來年的加薪幅度，須留意是加薪一日未在糧單顯示及沒有戶口入帳證明，銀行不會以加薪後入息去計算入息證明，所以如果是加薪後入息，才能通過按揭入息要求的話，可考慮延後成交期至收到加薪後至少一個月，會較穩妥。

若轉工宜用較長成交期 在年初發放雙糧後，是不少打工仔的轉工旺季，但如有計劃置業，或想申請轉按的話，建議待新工至少有3個月的糧單及3個月自動轉帳的受薪銀行戶口紀錄後，再向銀行申請按揭會較安全。

不過，如若真的在上會前才突然收到新工的取錄通知，如果可做到「工接工」，而工作類型沒有太大變化，按過往經驗，也有銀行可順利批出按揭。

假若在工與工之間，有「真空期」，或是轉行、工資有極大變化等情況，而有在期間遇到「筍盤」想入市的話，建議商討一個較長的成交期，例如12月轉工，最快次年3月申請按揭，即5月才成交會較穩妥。

其實每間銀行的批核準則都有一點差異，如不太明白如何計算入息，建議找專業人士於入市前做按揭預先評估及分析，便不用擔心在申請按揭時才發現失預算。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣