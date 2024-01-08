絲絲講場：馬斯克濫藥？律師話檢查全數過關

一向言行出格的電動車企特斯拉（Tesla）、太空探索公司SpaceX老細馬斯克被爆經常使用非法藥物，仲引起旗下公司高層及董事嘅關注。馬斯克律師就話，呢位世界首富定期接受藥物檢查，從來都無「肥佬」，反指報道有其他虛假描述，但冇詳細說明。

外媒引述消息報道，馬斯克喺世界各地嘅私人派對上吸食包括可卡因、俗稱「K仔」嘅氯胺酮、迷幻藥等非法藥物，並要求參與者簽訂保密協議，或者交出手機先畀入。佢濫藥呢個習慣就令到公司高層好擔心，唔單止驚對馬斯克構成健康危機，仲怕會損害公司業務，包括影響SpaceX與美國政府數以十億美元計的合約。

傳Tesla前董事無眼睇 報道指出，Tesla前董事Linda Johnson Rice對馬斯克嘅行為感到非常沮喪，所以無參加2019年Tesla董事會的連任競選，就連現任董事會主席Robyn Denholm在內嘅董事，已向馬斯克細佬兼董事會成員Kimbal Musk求助，希望可以拆掂馬斯克嘅行為問題，不過就無用「毒品」等字眼。

馬斯克喺2021年在播客中曾透露，基於接受美國聯邦合約的公司員工被禁止在工作場所使用毒品，美國聯邦政府要求佢同所有SpaceX員工定期接受藥物測試，仲笑言「好彩我真係唔鍾意吸毒（Fortunately, I really don't like doing illegal drugs.）」。

話時話，馬斯克喺2018年時，在網上直播節目時吸食大麻，引發爭議，雖然其後向傳媒澄清，自己無吸食大麻，又直言「大麻對生產力沒有幫助。用『爛醉如石』（Stoned）這詞是有理由的。你就好似石頭一樣坐喺雜草上」。不過，佢又曾稱自己獲處方氯胺酮，認為「K仔」比抗抑鬱藥更有效治療抑鬱症狀。

譽滿天下者往往毁滿天下，真真假假，就留番畀讀者自己判斷了。

余絲韻