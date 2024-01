絲絲講場：馬斯克濫藥？律師話檢查全數過關

馬斯克喺2021年在播客中曾透露,基於接受美國聯邦合約的公司員工被禁止在工作場所使用毒品,美國聯邦政府要求佢同所有SpaceX員工定期接受藥物測試,仲笑言「好彩我真係唔鍾意吸毒(Fortunately, I really don't like doing illegal drugs.)」。