英偉達供華閹割版晶片 性能降25%

英偉達（Nvidia）被美國政府限制向中國售賣最頂尖的人工智能（AI）晶片，但又想在中國賺錢，於是不斷推出專為中國市場而設的「閹割版」晶片，剛剛再將圖像處理器（GPU）RTX 6000的性能砍掉約25%，以RTX 5880名義銷往中國。

英偉達尚未公布售價，一說是RTX 6000和早一代的RTX 5000，單價分別為6,800美元及4,000美元，而RTX 5880性能比後者高一成，售價會介乎兩者之間。然而，另一說是英偉達上月另一款「閹割版」晶片RTX 4090 D，單價與原型同為1,599美元，不排除RTX 5880照樣賣6,800美元。

中企或改用華為產品 市場擔心英偉達長此下去會失去中國市場。上海有初創企業坦言，不打算用「閹割版」晶片，改用華為的雲計算服務好過，「此乃精明消費」。

據了解，中國科企未來12個月內採購AI晶片仍會優先考慮英偉達，一來英偉達的生態系統較為完善，二來國貨供應不多。市傳內地互聯網企業去年一共向華為下訂5,000多塊昇騰910B處理器，預計今年到手。

昇騰910B被指是目前中國最接近英偉達頂級AI晶片A100的產品，但台積電等最頂尖的晶片代工商早就因為美國制裁停止接華為生意，內地代工這款7納米製程晶片之良率如何，也是疑問。

儘管中國業務前景不明朗，美銀繼續把英偉達封為晶片板塊的首選，目標價700美元，比上周五收市高逾42%，理由是下財年的自由現金流扣除回購後仍高達600多億美元，可捕捉更多增長機遇。