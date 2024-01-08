人行連續14月買金 涉923萬安士

現貨金價上周五收報每安士2,0451美元，繼續於高位整固，似乎正尋求突破契機。金價之所以一直強勢，除了受美國減息預期、地緣政治衝突帶來的避險情緒影響外，各國中央銀行持續增持黃金儲備也是一大助力。中國人民銀行公布，上月再掃29萬安士黃金，連續第14個月增持黃金，上月底的黃金儲備遂增至7,187萬安士，14個月來累增923萬安士。

華外儲月增662億美元 盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，雖然今年首周金價開局處於調整狀態，但仍看好全年黃金、白銀價格進一步上升。除了各國央行繼續以創紀錄的速度買入黃金外，對沖基金、資產管理公司亦開始追逐黃金。接下來數月有關聯儲局減息的預測，將會成為影響金價的關鍵因素，預期金價今年內有望觸及2,300美元的歷史高位，而白銀則可能會反彈至每安士30美元。

另外，受美元匯率下跌影響，中國上月底的外匯儲備增加至3.238萬億美元，按月增長662億美元或2.1%，為兩年高位。期內，日圓、歐元、英鎊等主要貨幣兌美元匯率都出現不同程度升值，尤其是日圓升值幅度非常高，這種情況下，中國外匯儲備中的非美元貨幣的資產折算成美元，就會出現帳面上的增加。

相比起受惠美元匯率下行的貴金屬，能源類商品的前景並不明確。美國銀行估計，今年布蘭特期油將於每桶70至90美元之間徘徊，即高低波幅接近三成，而最大產油國沙特阿拉伯的產油計劃，將會是原油市場的最大變數。

美銀憂油價大幅波動 美銀認為，油價於今年內仍會大幅波動，皆因受到地緣政治因素及原油供應的影響。唯一可以確定的是，在新冠疫情消退、疫後經濟反彈的因素下，即使油價繼續展現出驚人的波幅，石油企業的估值亦不會如過去3年般大上大落。沙特阿拉伯國營油企沙特阿美下調2月出貨的原油價格，亞洲減幅超預期。

受到俄烏戰爭持續影響，天然氣價格波動亦相當劇烈，但依然無礙行業併購整合。外媒引述消息指，西南能源公司（Southwestern Energy）與Chesapeake Energy的合併交易已接近完成，將整合成一家價值170億美元的企業，同時也是美國最大的天然氣供應商之一。