美團擬與抖音等對手長期苦戰

到店業務靠貨架低價 他認為，這是商業模式的差異，在短期內難以補足，坦言搶券節、直播能拉近與對手的距離，但難以拉平。

參考過往的業績公告，到店的經營溢利率應該顯著高於送外賣。儘管前景看似艱難，但張川仍派「定心丸」，指美團到店的護城河仍然存在，尤其是產品數量及質素、「因時而變的商家供給與覆蓋」，以及絕對的成本低。

不過，他認為，互聯網正進入存量用戶競爭的階段，對手在變強，且全能化，而「貨架及低價」是未來到店業務的核心定位，又指補貼帶來的是用戶增長，不是消耗，強調產品和營運必須到前線親身感受商家和用戶的需求，作戰方式和建軍思想都要變革。

他指出，新用戶是以「特價團購」為主的產品模式，特點是存貨單位（SKU）少，但解決主要場景問題，價格極其優惠，用戶尋找入口固定且明顯。新用戶也是尋找絕對低價的用戶，也是到店業務從每天1,000萬單往5,000萬單發展的主力用戶。

為應對市場的變化，他要求團隊簡化報告文章、時間，以減少寫及看文章的時間消耗，同時改以「結果負責」，拒絕「半拉子工程」（即花費很長時間但沒有結果的工作），且要形成組織和結果相對閉環評估，並希望改變以往「以新簽商家數量為核心」的考核方式，改以與商家溝通更積極的定價，促進商家「內捲」。