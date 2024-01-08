美傳半年內對Apple發起反壟斷訴訟

蘋果公司（Apple Inc）可謂流年不利，美媒指，美國司法部對該企進行的反壟斷調查已步入最後階段，或最快在上半年對Apple發起反壟斷訴訟。

據報司法部正在調查Apple如何透過對硬件和軟件服務的控制，讓客戶更難以轉向其他競爭產品，調查範圍包括Apple如何把競爭對手排除在iMessage之外，並阻止其他金融公司在iPhone提供類似Apple Pay支付系統的服務。

當局亦審查了Apple如何限制與AirTag競爭的其他裝置使用iPhone定位服務，以及Apple Watch與iPhone配合使用時，表現比競爭對手的流動裝置更優。

向競爭對手收集資料 此外，兩家與Apple有糾紛的公司Beeper及Tile的高層，據報分別與司法部調查人員會談。Beeper乃試圖在Android設備上整合iMessage的應用程式，但去年被Apple阻止。Tile則是一家與AirTag競爭的藍牙追蹤器製造商。

至於另一科技巨頭Meta據報「踩多腳」，與調查人員會面時「鼓勵」司法部調查Apple保護用戶私隱的工具──應用程式透明度追蹤（ATT），2021年推出的ATT意在讓用戶阻止廣告商收集資料。

Apple沒有回應報道，但過去該企曾提及自己並沒有違反反壟斷法；iMessage及Apple Watch的運行方式乃區分iPhone及Android手機的重要特色。

消息指，司法部反壟斷部門還在評估有關調查結果，官員已與Apple多次會面並討論有關調查，但尚未就是否提起訴訟或訴訟結果做出最後決定。

除了恐怕面臨與Google一樣的訴訟戰，Apple更接連遭券商下調投資評級。英資投行巴克萊直接把評級由「中性」貶至「減持」，目標價微降一美元至160美元，但遠低過其他券商予目標價平均200美元。派杰（Piper Sandler）雖只是把評級降至「中性」，但把2020年3月起維持至今的「增持」取消。