聯儲官員不排除加息 籲放緩縮表

本周環球財金焦點

美國經濟數據依然強勁，或預示整體物價繼續升溫，通脹難以回落。正當市場觀望本周四公布的通脹數據之際，達拉斯聯儲銀行行長羅根表示，考慮到最近數月金融市場狀況有所緩和，故「不應該排除再次加息的可能」，惟她同時認為現時有條件放緩「縮表」（出售債券收緊貨幣供應）的步伐。

市場估計上月（去年12月）美國消費物價指數（CPI）的按年升幅為3.3%，較前一個月（去年11月）反彈0.2個百分點，或預示通脹有反彈風險。不過，撇除能源及食品後的核心CPI通脹料持續回落，市場估計上月該數據的按年增幅為3.8%，較前一個月低0.2個百分點，仍是2021年5月以來最低。

市場估3月七成機會減息 事實上，雖然聯儲局官員屢次表示不會排除進一步加息的可能，但外界普遍認為當局的「鷹」派言論只是單純出口術，實際上完全沒有加息的可能。畢竟在2021年底時聯儲局仍多次強調通脹只是「暫時的」問題，不用太快加息，怎料到了2022年初便開始了持續了一年半的瘋狂加息，結果自然導致市場對聯儲局之後的預測失去信心。

就目前而言，市場對於利率的看法，貌似比起聯儲局飄忽不定的立場更加準確。根據芝商所（CME）FedWatch工具，市場估計3月減息機率有接近七成，而5月減息的機率更加是超過92%。

高盛料標指盈利增半成 股市方面，投資銀行高盛認為，強勁的經濟增長、潛在的減息及美元匯率下行，都有可能提振企業盈利。高盛估計今年標指成分股的每股盈利將增長為5%，達到237美元，高於市場預測的中位數231美元。在此之前，高盛的團隊已經把標指今年底的預測目標，從4,700點提高至5,100點。

回顧上周，由於國債孳息率反彈，美股3大指數結束了此前連續9個星期的升勢，納指全周累計跌逾3%，其中7大科技股共蒸發市值4,075億美元（約3.17萬億港元）。