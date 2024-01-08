安寧退市失敗 基金股東倡清盤

華懋集團去年中對安寧控股提出私有化，每股作價0.58元，涉及的現金代價為約5.33億元。然而，計劃最終觸礁，去年9月舉行的法院會議僅獲58.7%無利害關係股東投票贊成，未達到75%的門檻；反對票亦有6.87%。

私有化安寧一役失敗後，除了股價打回原形，亦惹來申報持有安寧約1%的亞皆老街基金炮轟，指私有化失敗已損害全體股東利益，更指安寧缺乏長遠發展前景，無必要再花費高昂成本維持上市地位，應將公司清盤並向股東退還資金，並要求公司換掉薪金較高的董事，停止新投資。

對於私有化失敗的原因，亞皆老街基金歸咎於管理層過分自信，因為安寧由方案公布至表決期間一直未有主動去接觸股東，亦未有盡責向股東解釋私有化方案的細節，而是以為散戶為主的小股東會盲撐。

陸續有董事跳船 惹人關注的是，自上月中起，安寧相繼有董事辭任。當中，非執董兼前任行政總裁David Parker在辭任函表明，遭已故華懋主席龔如心的遺產管理人代表控股股東華懋集團口頭要求他辭任，又透露華懋亦有與3名董事口頭接洽，要求至少該3人辭去其董事職位，理由是遺產管理人希望帶領公司朝不同方向發展，而需委任新董事。

隨後上周辭任的獨立非執董李僑生及Sarah Young O'Donnell，與Parker同樣在辭職函件提到無法確認自己與董事會「並無任何意見分歧」，亦無法表明沒有任何有關辭任事宜須股東關注。