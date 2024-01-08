19企提私有化 年增近半

去年宣布私有化的上市公司

港股短期難轉勢 專家料2024更多 對許多香港上市公司而言，曾是實力象徵的上市地位「光環」正失去光彩——香港號稱國際金融中心，可是股市卻陷入交投冷清、無人問津的困境，而被外界戲稱為「國際金融中心遺址」。本報統計，去年有19家上市公司在年內提出私有化計劃，按年多近半，當中大部分已經退市或準備退市。市場不預期港股今年能夠大升，增強流動性已刻不容緩。

究其原因，是港股市場流動性不足。這些公司普遍都提及到自己「股份交投淡靜」、進而限制其「股權集資能力」，部分甚至明言「股價表現不理想」對公司的業務發展造成不利影響，倒不如退市以「減少維持集團在聯交所上市及其公開上市地位有關的成本和管理資源」。

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股估值非常之低，與外圍市場如美國及日本股市的估值差距嚴重，形容是對大股東而言出手私有化的良機。

取消「數人頭」添誘因 須注意的是，作為近六成香港上市公司註冊地的開曼群島，2022年8月起正式取消了「數人頭」（Headcount test），亦即是說，有關香港上市公司若透過協議安排提出私有化，只需要取得無利害關係股東的贊成票至少75%及反對票不超過10%。

梁表示，參考以往香港取消「數人頭」後，一至兩年內提出私有化的香港公司有增加，預期未來一年私有化個案相若甚至上升。

Orientis首席經濟師徐家健則認為，私有化個案數目算符合預期，開曼群島取消「人頭試」或許讓上市公司私有化提供一些誘因，可是最主要的原因還是港股估值太過低殘，而且內地經濟低迷、樓市受壓且以往帶領股市上揚的科技板塊又受遊戲監管打擊，但相信今年私有化個案不會按年升太多。

中港股票較美折讓55% 恒生指數去年累瀉13.82%或2,734點，連跌4年，創史上最長跌浪，亦嚴重跑輸全球主要股市。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，目前恒指未來12個月市盈率為8.5倍，遠低於其5年歷史平均值11.3倍。與美股相比，中港股票估值的折讓更是達55%。

何偉華相信，今年美國聯儲局或減息以及下半年全球經濟情況改善，理應支撐港股估值，但維持對中港股票「中性」看法，直言中國房地產市場的挑戰、監管正常化和商業投資疲軟，投資者情緒短期內可能仍然不振。

梁杰文則坦言，暫時對市場有關中央救市及美國減息的憧憬有保留，提醒美國經濟仍強勁，減息步伐可能比預期為慢，再者A股開局以來低走反映市場情緒疲弱，預期港股上半年低位徘徊。