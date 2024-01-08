拍賣市況：富豪‧山峯驚現銀主盤 低購入價2228萬開拍

半新盤市場續出現災情，沙田九肚富豪‧山峯一個分層特色單位慘變銀主盤，並推出拍賣，料為項目首宗同類個案，開價4,200萬元，較原業主逾4年半前一手購入價低逾2,200萬元，呎價僅兩萬多元。

環亞物業拍賣明日將推拍約60項物業，包括不少銀主盤，其中上述項目的2座地下連花園單位，實用面積約2,041方呎，花園面積約1,267方呎，開拍呎價約20,578元。該物業原業主於2019年中以約6,428萬元購入，呎價高逾31,494元，現時推拍價低約2,228萬元，差幅約34.7%。

同場亦推拍西南九龍匯璽II第3B期高層C室一房銀主單位，實用面積約363方呎，開拍價710萬元，呎價約19,559元。單位原業主逾兩年半前以約980萬元二手購入，最新拍賣價低約270萬元或約27.6%。

高爾夫‧御苑呎嗌$9420 忠誠拍賣本周三亦推出約16項物業，包括北區高爾夫‧御苑7座高層J室銀主盤，開價僅260萬元，以單位實用面積約276方呎計，呎價只有約9,420元。單位原業主在2017年中以約460萬元一手買入，現推拍價低約200萬元，相差幅度約43.5%。

場內也推拍大埔白石角天賦海灣6座高層B室同類物業，開價2,250萬元，以實用面積約1,704方呎計算，呎價約13,204元，單位原業主於2021年底以約3,250萬元二手買入，現開價低約1,000萬元或30.8%。