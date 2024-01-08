YOHO WEST周末5刁 套2043萬
嘉峯匯複式7028萬沽
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園期內亦錄3宗，總成交金額逾1,772萬元。其中，2座28樓A6室，實用面積283方呎，一房間隔，以523.4萬元成交，呎價約18,495元。
按金額計，最大一宗成交為嘉華國際(00173)的啟德嘉峯匯，日前以7,028萬元售出頂層複式戶，為第1A座40樓及41樓A室，為實用面積1,893方呎四房戶，連平台及天台，連兩個車位售出，呎價約37,126元。該盤僅餘3伙特色戶待售。
維港滙II呎售2.67萬
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，昨日以2,680萬元售出第2座2樓A室，實用面積1,001方呎，四房間隔，呎價約26,773元。
此外，星星地產旗下元朗雨後，日前增優惠及折扣，價單生效後錄得兩宗成交，共涉1,155.77萬元。包括19樓Q室，為實用面積454方呎的兩房單位，以656.13萬元成交，呎價約14,452元。
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