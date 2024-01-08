新盤焦點：薈鳴連環加推涉69伙 暫收逾500票 超購3倍

宏安地產執行董事程德韻稱，新推價單3號提供26伙一房及20伙兩房單位，折實價由390.9萬至626.2萬元，呎價由約15,716至18,526元。而日前加推的價單2號，折實平均呎價約16,062元，較首張價單約15,326元高約4.8%。