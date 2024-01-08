新盤焦點：薈鳴連環加推涉69伙 暫收逾500票 超購3倍
市區細價盤低開突圍，宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴收票反應理想，連續兩日加推，繼上周六晚加推23伙後，昨晚再推46伙，最新一批單位折實平均呎價升至約16,488元。項目至今接獲逾500張入票，按已推出3張價單共119伙計，暫錄超額認購逾3倍。
宏安地產執行董事程德韻稱，新推價單3號提供26伙一房及20伙兩房單位，折實價由390.9萬至626.2萬元，呎價由約15,716至18,526元。而日前加推的價單2號，折實平均呎價約16,062元，較首張價單約15,326元高約4.8%。
獲專才客垂青
該公司營業及市務高級經理陳永盟指，入票人士中不乏高端人才通行證持有人及資助出售房屋申請者，可見「樓住人才付款計劃」及「置業階梯共享付款計劃」受支持。項目全盤提供230伙，目前已開價單位佔逾五成。
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