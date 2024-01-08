藍灣半島劈160萬沽 逾5年貶27%

二手蝕讓停不了，幅度更有擴大趨勢，即使小西灣藍灣半島套三房全海景單位，劈價160萬元才獲承接，持貨逾5年帳面貶值約27.4%。

利嘉閣武秉強稱，上述單位為7座高層D室，實用面積約729方呎，原先開價1,220萬元，最終累減至1,060萬元沽，呎價約14,540元。原業主於2018年以約1,460萬元買入，帳蝕約400萬元。

碧湖呎價9千有找 北區私樓呎價跌穿九千元蝕賣。世紀21奇豐陳偉康指，粉嶺碧湖花園3座極低層A室，實用面積約489方呎，三房間隔，開價500萬元，減至440萬元售出，呎價約8,998元。原業主2019年6月以近600萬元購入，帳面蝕近160萬元，樓價期內蒸發約27%。

天水圍嘉湖山莊近日亦連環損手。中原伍耀祖稱，麗湖居4座低層E室兩房戶，最新以355萬元成交，呎價約7,960元，原業主持貨約4年半，帳蝕165萬元離場，單位貶值約31.7%。

第一城三房險守5球 另一上車指標沙田第一城三房單位，做價險守「5球」。該行伍錦基稱，單位為26座低層A室，實用面積約447方呎，成交價510萬元，呎價約11,409元。

樓價回落，過去兩日鰂魚涌太古城連錄約4宗買賣，中原張光耀稱，包括恒星閣低層F室三房戶，去年8月放盤，累減290萬元，用家以1,050萬元承接，呎價約14,624元。紅磡黃埔花園同期都錄約4宗買賣。市場消息透露，屋苑5期一個曾發生事故的同層單位，市傳以410萬元成交，呎價僅約8,100餘元。

中原又指，10大屋苑周末期間錄約15宗成交，按周上升約7.1%，連升4周，創44周新高，但當中4個屋苑交投仍捧蛋。