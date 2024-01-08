今年交投勢續弱 代理或掀轉行潮

踏入新一年樓市尚未有起色，有業界人士相信今年將持續呆滯，市場交投進一步萎縮，不少地產代理將「餓死」或轉行，亦有投資者認為現時不宜入市。

資深財經專家林一鳴指出，今年香港樓市仍會處於悶局，樓價變化不會太大，料上落波幅在數個百分點以內。惟高息令新買家卻步，準買家會暫時按兵不動，估計成交將繼續減少，預計不少從事地產代理的人會另謀出路。

投資者：現不宜入市 他指出，香港人買樓意欲達到歷史新低，年輕人不想置業，中年人也沒有換樓動力，投資者亦失去買樓收租意欲，寧可做定期存款。目前購買力主要靠新移民，而非單靠香港人，否則樓市一早玩完。

資深投資者伍冠流認為，經濟欠佳及利率高企，相信牛皮市的狀況會持續約半年，現時並不宜入市投資。不過，過去兩年累積的購買力、減息及新移民的買樓意欲屬利好因素，估計下半年樓市將會慢慢回升。

私宅售價或低位整固 至於地產代理對後市看法較為樂觀。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，每年首季均屬傳統淡季，加上息口暫仍高企，新盤以低價招徠，樓價料在低位繼續整固。

他相信，2月中農曆新年過後，樓市才有機會出現小陽春。而下半年樓市有不少利好因素，如投資移民計劃、經濟回暖及減息等，展望今年住宅樓價及租金將分別上升約8%及約6%。