九成大屋苑去年估價挫

3盤瀉逾一成 淘大冧13%最慘 2023年樓價高開低走，最終全年倒跌收場，銀行估價跟隨下滑。20個大型二手屋苑單位，九成去年錄得估價下挫，當中3個跌幅高逾一成，並以牛頭角淘大花園走勢最弱，估價按年大瀉約13.2%，其次是鰂魚涌太古城及天水圍嘉湖山莊，亦出現約12.6%及約11.5%跌幅。

根據滙豐銀行網上資料，本報統計的上述大型屋苑，去年多達18個估價報跌，當中17個的最新估價跌至2019年4月有統計以來低位。期內表現最疲弱的3個樓盤，港島、九龍及新界各佔一個，反映跌市情況已遍及全港，不再側重於某個地區。

其中，淘大花園成為去年估價減幅最大屋苑，該盤C座高層單位，實用面積約375方呎，今年初估價報約515萬元，較去年初約593萬元，一年蒸發約78萬元，跌至逾4年半有紀錄新低。該盤樓價今年仍未止跌，美聯黃家明表示，屋苑今年暫錄約一宗買賣，單位為O座低層6室，兩房間隔，實用面積約356方呎，以約412萬元售出，呎價約11,573元，成交價重返10年前水平。相比同類型單位2021年售價約610萬元，新成交價比兩年多前急瀉約32.5%。

太古城連跌9個月 其次估價表現較疲弱項目，為素來是「樓市探熱針」的太古城，屋苑一個實用面積約580方呎的低層單位，去年1月估價約876萬元，一年間勁跌約110萬元，最新報約766萬元，亦為有紀錄低位，並已連挫9個月。美聯吳肇基指出，屋苑對上3個月平均呎價均逾1.5萬元，本月部分單位成交呎價只有約1.3萬元。現時兩房戶入場價不用700萬元，該盤鄱陽閣低層C室，實用面積約482方呎，叫價約698萬元，每方呎約14,481元。

嘉湖議價空間達半成 至於新界區的「跌價代表」則為嘉湖山莊，屋苑樂湖居6座高層戶，實用面積約548方呎，估價於1月初跌至約448萬元有紀錄最低，較去年初大減約58萬元。美聯王亦倫指出，受新盤連環低開影響，屋苑樓價仍受壓，該盤業主現時一般提供約3至5%議價空間，料樓價仍會繼續尋底，但相信交投將見回升。

新都城碧海藍天幸免 此外，去年有7個屋苑估價挫幅超過半成，表現跑輸整體樓價。當中包括荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、鰂魚涌康怡花園，以及沙田第一城等指標屋苑，跌幅介乎約5.3至9.4%。值得一提，將軍澳新都城及長沙灣碧海藍天單位成為逆市奇葩，去年估價按年上升約6.9%及約2.2%。

以按月統計，則有17個屋苑估價出現跌幅，跌勢最急為馬鞍山新港城，該盤J座高層單位，實用面積約338方呎，去年12月初估價錄約589萬元，按月下挫約5.3%，跌至本月初約558萬元。其次為美孚新邨3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，最新估價約873萬元，一個月下跌約4.9%。其餘估價按月報跌屋苑，跌幅則由約0.1至3.9%。

20個主要屋苑去年估價變化