宏觀分析：美通脹仍高 短期難減息

雖然市場預期美國經濟軟着陸的機會愈來愈大，但絕非必然，距離3月減息的可能性仍很遠。美國聯儲局連續3次維持利率不變，市場預計今年將減息3次、每次0.25厘。然而，當地通脹率高企，強勁的需求令進一步加息的可能性仍然存在。

美國將公布最新經濟數據，好過預期的數據可能令聯儲局繼續耐心等待減息的時機。新一份美國通脹報告同樣有風險，預期去年12月核心消費物價指數（CPI）漲幅超過0.3%，如果成為現實，這將是去年5月以來的新高。

地緣風險恐掀劇變 在美國聯儲局公布新年首份決議前，市場將迎來新財報季，考慮到目前估值水平，上市公司能否不負眾望，確認盈利下降周期結束，仍是未知之數。其他風險包括地緣政治危機加劇，俄烏戰爭及其他地區戰爭未完，市場隨時發生急劇的變化。

進入2024年，美股新年第一周似乎略顯疲態，獲利離場和上升動力不足的風險似乎正在醞釀。投資有風險，了解今年投資股票基金的風險是必要。目前投資者情緒可能太樂觀，預期經濟衰退不會發生還為時過早。

美股仍為全球最具影響力市場，這段時間美股一直處於令人難以置信的運行狀態，並將估值推得非常高。無論硬着陸還是軟着陸，經濟正在放緩，預計未來幾個季度消費者支出將略有下降，股市短期內下跌的可能性遠大於上漲。

曜熊理財策略董事 馬煒喬