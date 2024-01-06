股市估市：以史為鑑 美股2024勢續強

新年伊始，先祝各位讀者今年身體健康，享受賺錢之樂！先說身體健康，是因為只有身體好，賺錢才有意義；至於賺錢之樂，香港股市可能較難給予大家，儘管看好今年恒指，但較為看淡首季走勢。而恒指首天開紅盤後亦無以為繼，倒跌收場。要享受賺錢之樂，看來美股在首季仍然是較容易達到。踏入2024年，或許可以借助美股2023年的強運氣，在2024年帶來收益。

大跌後反彈或維持兩年 雖然美股在2022年經歷了較為慘淡的一年，標普500指數當年跌逾19%，但在2023年強者回歸，報復式上升之餘，道指更創歷史新高。這對今年也是個好兆頭。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick的統計顯示，自1950年以來，標普500指數曾6次在上一年大跌10%或更多後反彈至少10%。而根據該統計，每次該指數的反彈都會持續到第二年，平均年回報率為11.7%。

以史為鑑，2023年美股大幅上漲，可能為今年股市帶來更多提振。美國3大指數去年均實現了兩位數漲幅，標普500指數全年漲逾24%，納指更漲逾43%。多份歷史規律統計看好今年表現，其中，LPL Research追溯到1950年的數據顯示，標普500指數在上漲20%或更多後的年份裏，平均能上漲10%，高於整體水平。這些年份出現正面回報的機率也高達80%，而平均水平為73%。

AI投資熱 聚焦3大科企 美股2023年最大的漲幅功臣，非科技股莫屬。股民對「納指七雄」的表現一定不陌生。去年對美股的推薦只有3隻，分別是英偉達、微軟和蘋果公司，全屬於七雄之中。當中，於年初推介的英偉達更加是眾人焦點。

事實上，美國科技股的強勁表現，離不開ChatGPT的火熱所引起的投資熱潮。相關事件在港人熱議的投資事件上，佔到2023年的第3位。而剛剛提到英偉達，因為今年兩次公布業績後都讓市場「驚喜萬分」、造成暴漲的熱潮討論下，也讓相關事件進佔熱議事件的第4位。

在它們前面，就是排第一的美國聯儲局研究如何「踩鋼線」般的在打擊通脹和保持金融穩定中取得平衡，不讓經濟硬着陸；排第二的美國銀行業危機，上半年不少投資者看到美國多間銀行轟然倒塌，一度聯想金融海嘯將會重臨。但前兩者都是影響國家以至世界金融體系的金融大事，所以反過來說，生成式人工智能（Generative AI）行業的發展和對股市的影響，已經是僅次於此了。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）