簡訊一覽
●信利國際(00732)公布，上月之未經審核綜合營業淨額約為15.68億元，按年增約25.2%；去年累計綜合營業淨額約為155.82億元，按年減約19.2%。
●中國利郎(01234)去年第四季度「LILANZ」產品之零售金額按年升約35%；全年相關零售金額按年升約15%。
●飛達帽業(01100)公布，以1,350萬美元（約1.05億港元），收購一幅位於美國8170 Lackland Road, BelRidge, Missouri 63114的土地之物業，連同所有現有倉庫建築物、固定裝置及其他構築物及改良設施。交易完成後，料公司每年可節省約70萬美元租金支出。
●金蝶國際(00268)預計，去年度虧損約1.7億至2.5億元（人民幣‧下同），較2022年度虧損3.89億元有所收窄。
●聯交所資料顯示，鳳凰衛視(02008)節目主持人謝亞芳於去年12月29日在場外以平均價每股0.83美仙買入該企約3.8億股，相等於7.62%權益；而昨日美國私募基金TPG披露，於1月4日在場外悉售鳳凰衛視約3.8億股，平均價同為每股0.83美元，料套現315.94萬美元（約2,464.3萬港元），估計接貨人就是謝亞芳。
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