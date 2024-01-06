產經

簡訊一覽

●中國海外(00688)上月之合約物業銷售額約227.81億元（人民幣‧下同），按年跌40.1%；去年累計合約物業銷售額約3,098.1億元，按年升5.1%。另融創中國(01918)上月之合約銷售金額約54.9億元，按年跌33.29%；去年累計合約銷售金額約847.7億元，按年跌49.93%。
●保利置業(00119)上月之合約銷售額約30億元（人民幣‧下同），按年跌42.3%；去年累計合約銷售總額約536億元，按年增6.77%。另金地商置(00535)上月之合約銷售總額約29.16億元，按年跌63.54%；去年累計合約銷售總額約355.78億元，按年跌42.4%。
●信利國際(00732)公布，上月之未經審核綜合營業淨額約為15.68億元，按年增約25.2%；去年累計綜合營業淨額約為155.82億元，按年減約19.2%。
●中國利郎(01234)去年第四季度「LILANZ」產品之零售金額按年升約35%；全年相關零售金額按年升約15%。
●飛達帽業(01100)公布，以1,350萬美元（約1.05億港元），收購一幅位於美國8170 Lackland Road, BelRidge, Missouri 63114的土地之物業，連同所有現有倉庫建築物、固定裝置及其他構築物及改良設施。交易完成後，料公司每年可節省約70萬美元租金支出。
●金蝶國際(00268)預計，去年度虧損約1.7億至2.5億元（人民幣‧下同），較2022年度虧損3.89億元有所收窄。
●朗詩綠色管理(00106)去年之權益項目及開發代建服務項目簽約銷售額總計約為184.13億元（人民幣‧下同），按年跌約17.38%。另中梁控股(02772)上月之合約銷售約21.8億元，去年累計合約銷售額341.3億元。
●聯交所資料顯示，鳳凰衛視(02008)節目主持人謝亞芳於去年12月29日在場外以平均價每股0.83美仙買入該企約3.8億股，相等於7.62%權益；而昨日美國私募基金TPG披露，於1月4日在場外悉售鳳凰衛視約3.8億股，平均價同為每股0.83美元，料套現315.94萬美元（約2,464.3萬港元），估計接貨人就是謝亞芳。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc