英樓價連升3個月 北愛漲4%續稱冠

英國樓市有企穩迹象，當地按揭貸款機構Halifax公布，去年12月英國樓價平均按月升1.1%，連升3個月；以年率計按年升1.7%，更是8個月以來首次上漲。

英國樓市在疫情期間一度蓬勃發展，及後當地央行展開加息行動以打擊通脹，導致買樓需求下降。不過，按揭貸款利率最近幾周下降，導致一些買家重返市場。英倫銀行早前披露，去年11月貸款機構批准的按揭貸款量創去年6月以來最高。

按息降 增買家入市信心 按地區劃分，北愛爾蘭繼續稱冠，以年率計樓價按年增長4.1%，當地物業價格平均為19.21萬英鎊，較2022年同期多7,595英鎊。蘇格蘭樓價同期漲2.6%至20.51萬英鎊。英格蘭東南部跌幅最大，樓價平均為37.68萬英鎊，以年率計按年跌4.5%，或跌1.77萬英鎊。

Halifax董事Kim Kinnaird相信，按揭貸款利率下降有望在未來數月增加買家信心，但上月樓價上升主要是在售樓盤供應缺乏，而不是買家需求強勁所致。雖然目前工資增幅高過通脹，有助於緩解部分人的生活成本壓力，且提高置業負擔能力，但只要通脹仍明顯高於央行目標，利率仍會保持高企。該機構預測，英國樓價今年或跌介乎2至4%。

家樂福暫停售百事產品 通脹引發生活成本危機，令零售商與食品公司想維持低價更不易。法國大型連鎖超市集團家樂福（Carrefour）宣布，由於百事公司（PepsiCo）旗下產品加價幅度讓人無法接受，周四起法國、意大利、西班牙及比利時的門店將暫停銷售百事旗下8個品牌的產品，包括百事可樂、七喜、樂事薯片、立頓及桂格等。

另外，歐元區經調和消費物價指數（HICP）去年12月按年升2.9%，符合預期，較11月的2.4%回升；撇除食品及能源後的核心通脹則由前月的4.2%放緩至3.9%。