全球經濟今年料放緩

聯合國估美增速不足1.5% 華復甦受阻 聯合國發表《2024年世界經濟情勢與展望》報告，指出在利率持續高企、衝突進一步升級、國際貿易疲弱、氣候災害增多，為世界帶來巨大挑戰，預計全球經濟增長將從2023年的2.7%放緩至今年的2.4%，低於疫情前的3%。展望今年，預計美國經濟增長或顯著回落到不足1.5%，又料中國從去年的增長5.3%降至今年的4.7%，復甦面臨阻力。至於獲美國扶植的印度，未來幾年經濟料會維持每年6%以上增長。

報告稱，去年全球經濟表現超出預期，但這掩蓋了短期風險和結構脆弱問題。在世界經濟負債纍纍的情況下，還需要更多投資以恢復增長、應對氣候變遷、加速實現永續發展目標；而長期信貸條件緊縮及借貸成本增高的前景，對加大投資造成嚴重阻礙。

去年全球公共債務佔國內生產總值（GDP）的比重為92.6%，雖然從2020年紀錄高位99.2%回落，但比疫情前高出逾8個百分點。該回落歸因於經濟活動反彈，和通脹高於預期，降低了債務的實際價值。這主要是由西亞、拉丁美洲和加勒比地區的已發展經濟體和發展中國家推動。相較之下，低收入國家的公共債務水平繼續上升，佔GDP約七成，達到創紀錄的水平。

聯合國指，為避免債務危機並為發展中國家提供充足資金，迫切需要採取有效的全球合作措施。財政狀況脆弱的低收入國家和中等收入國家需要債務減免和債務重組，以避免投資疲軟、增長緩慢和償債負擔沉重的長期循環。

預期環球通脹降至3.9% 通脹方面，報告預期今年全球通脹率將降至3.9%，較去年的5.7%顯著降溫。但多個國家的物價壓力仍大，而地緣政治衝突進一步升級，或導致通脹回升。其中自2021年1月以來，發展中經濟體的消費價格累計上漲21.1%，大大侵蝕了新冠疫情當中復甦後所獲得的經濟效益，嚴重影響最貧困家庭。

報告內預測在2023至2025年，美國經濟增長為2.5%、1.4%、1.7%。去年美國雖然持續加息，但經濟情況良好，由強勁的消費、良好的家庭收入、具彈性的勞動力市場等推動。惟這些可能在今年快速轉變，特別是住屋和資產價格下跌將削弱財富效應，在家庭儲蓄下降和利率高企之際，將顯著影響消費。

2023至2025年中國經濟增長預測分別為5.3%、4.7%、4.5%，主因是由於房地產業問題未解決、外部需求減弱以及貿易局勢緊張，令經濟增長放緩。惟聯合國認為，內地當局已經加強政策支持力度，以穩定和刺激經濟，降低政策利率和按揭貸款利率，並增加新債券融資以加強公共部門投資。

印度勢成增長最快國家 報告內又預料印度繼續成為全球增長最快的大型經濟體，今年增長或達6.2%，略低於去年的6.3%，在2025年再升至6.6%。

該組織主管經濟和社會事務的副秘書長李軍華說：「當務之急是加強全球合作和多邊貿易體制，改革發展融資，應對債務挑戰，擴大氣候融資，幫助脆弱國家加快走上可持續的增長道路」。

聯合國對主要經濟體GDP增長預測