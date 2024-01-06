車用晶片庫存過剩 Mobileye料季收減半

晶片產業表現分化兩極，近期記憶體晶片價格回升、人工智能（AI）相關邏輯晶片受市場熱捧之際，此前未有跟隨行業陷入產能過剩的車用晶片，卻在近日遇上「遲來的冬天」，庫存過剩問題開始浮現。英特爾分拆的自動駕駛軟件及硬件解決方案公司Mobileye警告，客戶清理過剩庫存導致訂單減少，將導致今年首季收入腰斬。

Mobileye指，在與客戶討論過後，意識到目前約600萬至700萬的「EyeQ」晶片屬於客戶的過剩庫存。這很大程度是因2021年及2022年晶片短缺，導致大量汽車生產商囤積庫存。

然而，隨着供應短缺問題緩解，料客戶需在本季開始消耗多餘晶片，這將導致Mobileye本季收入按年大減約一半。

惟該公司預期，經歷本季庫存調整後，今年內餘下時間收入會逐步正常化。按照預測，Mobileye本季經營虧損料2.42億至2.57億美元，並在之後好轉。若撇除無形資產攤銷及股權激勵措施的影響，經調整經營虧損料6,500萬至8,000萬美元。

股價曾反彈3% 受消息拖累，Mobileye股價於周四收市跌24.55%，報29.97美元，周五早段曾升3.22%。

另外，Mobileye亦發布2023年第四季初步業績，期內收入料介乎6.34億至6.38億美元，以中位數計相當於按年升12.56%；經調整經營溢利2.41億至2.47億美元。