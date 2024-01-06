比亞迪徐州百億電池廠傳動工

要留意的是，廣汽埃安去年亦已委任中金和華泰證券籌備在上海科創板上市，惟至今仍未遞交科創板申請文件，而廣汽埃安A輪引戰增資項目則在去年8月在廣州產權交易所正式掛牌。

另一電動車企海馬汽車去年12月銷售5,730輛，按年增長169.14%；去年全年累計銷售27,957輛，按年增長14.62%。

Tesla京滬召回161萬輛 此外，美國電動車企特斯拉（Tesla）在上海和北京召回逾161.7萬輛進口Model S、Model X及Model 3電動車，以及國產Model 3及Model Y電動車，該批電動車在2014年8月至去年12月下旬生產，部分車輛因車門解鎖邏輯控制問題有安全隱患，車廠將透過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回的車輛免費升級軟件，或推送新開發的功能，包括增加額外的自動輔助轉向控制和相關提示。

另邊廂，全球最大銅生產商智利國營銅礦公司（Codelco）昨宣布，將與私人鋰礦巨頭智利化工礦業公司（SQM）攜手，令當地阿他加馬沙漠的鋰礦開採翻倍至30萬噸，用來製造電動車電池、手機電池和其他電子產品的鋰。