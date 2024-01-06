美非農增職超預期 道指高開135

美國勞動力市場數據勝預期，上月非農就業職位增加21.6萬個，多過市場預期的增幅17.5萬個；去年11月的增幅則由19.9萬個，下修至17.3萬個；同月失業率為3.7%，同樣低過預期。薪酬方面，12月美國民眾的平均時薪按月增長0.4%，好過預期，反映當前就業情況仍穩健。

估押後減息 美匯曾越103 數據公布後，美匯指數一度衝高至103.1，其後有所回落，主要是市場擔憂聯儲局有更大的理據延遲減息。10年期美債孳息率亦一度升至4.103厘。值得留意的是，隨着近期資金流向改變，更多投資者選擇轉向貨幣基金。美銀引述EPFR Global數據指，於截至1月3日止一周內，全球貨幣基金錄得1,230億美元的淨流入，創歷史新高。

股市方面，美股3大指數周五早段向好，道指曾經上升135點，報37,575點；標指上升26點，報4,714點；納指上升89點，報14,601點。另外，美國上月ISM服務業採購經理指數（PMI）報50.6，低過預期。

美股淡友年蝕1.5萬億 去年以來美股表現異常強勁，金融數據公司S3 Partners的數據顯示，做淡美股的投資者於去年總虧損達1,949億美元（約1.52萬億港元），整體而言，美股淡倉的倉位規模則達到9,570億美元。就個股而言，做淡特斯拉（Tesla）的投資者輸得最多，虧損達122億美元；英偉達淡友亦輸112億美元；蘋果公司（Apple Inc.）淡友輸73億美元。

其他企業消息方面，家用健身器材公司Peloton與短片分享平台TikTok建立合作關係，將在後者的應用程式（App）新增一項健身中心功能，以健身相關的課程內容、直播節目為主。Peloton股價早段曾升14.83%。

股神巴菲特的投資旗艦公司巴郡近日披露，其於1月2至4日期間，增持280萬股媒體公司Liberty SiriusXM的「追蹤股」（Tracking Stock），涉及約8,200萬美元。目前巴郡累計持有約6,620萬股，總價值約20億美元，佔其股權約20%。所謂「追蹤股」是指一家控股公司就旗下某個業務部門單獨發行的股票，旨在追蹤該項業務的表現。

值得留意的是，Liberty SiriusXM目前亦有獨立上市，而母公司SiriusXM Holdings已宣布把其「追蹤股」與自由交易的上市股票合併，以簡化該子公司的股權架構。考慮到「追蹤股」目前較上市股份存在折讓，巴郡今次的增持應該是一種套戥交易策略。

美國非農就業職位增長