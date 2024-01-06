華造芯技術突破幻滅

華為Mate 60 Pro旗艦手機採用中芯7納米晶片。

根據TechInsight拆解華為的擎雲L540後發現，其內部使用的是台積電於2020年生產的5納米晶片，意味着市場憧憬的技術突破傳聞未能成真。該晶片是由華為設計的麒麟9006C處理器，於2020年第三季左右進行封裝工序。雖然華為於2019年遭美國政府列入實體清單，但在禁令生效前，華為一直囤積各類先進晶片，而台積電直到2020年才停止接受華為訂單。

傳解散美加公關團隊 華為動用3年前的晶片「舊貨」，某程度上反映內地晶片生產技術仍停滯不前。台積電、南韓三星電子早於2022年已量產3納米製程晶片，而英特爾的Intel 3（等效3納米製程）亦已進入量產程序。

面對美國的各方面打壓，除了技術發展遇阻，華為的全球業務發展戰略亦遭受挫折。外媒引述消息指，華為已開始逐步解散美國和加拿大的公關及政府關係團隊。

消息又指，過去數月已陸續有相關員工被解僱，而有數名員工則在元旦後被炒，部分員工更在華為工作逾10年。

華為前公關經理、現為商業顧問公司iMpact創始人兼行政總裁的Chris Pereira稱，裁員是意料之中的事，華為團隊在北美有兩個主要目標，乃釋放孟晚舟及在美國市場取得突破，孟晚舟已在2021年被釋放回中國，而後者的目標現在看來是不可能，甚至可能是沒有必要。

他指從收入分布來看，美國和加拿大對華為來說實際上並不重要，又稱「從商業角度來看，預測華為將更多地關注中東、東南亞，也許還有南美和東歐」，削減成本對公司來說也更有意義，「就維持收入和利潤而言，目前（中國）的業務壓力可能相當大，因此他們可能正在尋找削減成本的方法」。

較早前，華為輪值董事長胡厚昆在新年致詞中曾指︰「公司經營基本回歸常態」，並料去年收入超過7,000億元人民幣，終端業務表現好過預期。

榮耀Nokia簽5G專利合作 另邊廂，從華為剝離出來的手機公司榮耀（Honor）宣布，與芬蘭電訊設備商諾基亞（Nokia）簽署了一項新的專利交叉授權合約，涉及雙方在5G等領域的專利技術。榮耀前身是華為旗下的公司，其後剝離出售給由多家公司機構組建的深圳智信新資訊科技有限公司，其主要銷售產品包括智能手機、平板電腦等。

華為歷年銷售收入