強積金全年回報望4%

強積金顧問公司GUM公布去年強積金成績表，全年回報表現平均升3.5%，人均賺8,171元。期內中港市場未如理想，錄得10至15%虧損，美股表現則持續強勢，回報高達28%，兩者主動投資類別相差達43.4%。

GUM料股債雙贏 GUM稱，今年金融市場存在股債雙贏機會，以目前成員資產配置約40%資產予港股基金、10%歐美股及40%債券及貨幣市場基金等來看，料今年回報有3至4%。GUM策略及分析師雲天輝指，美國今年踏入減息周期，利好債券資金類別表現，建議低風險投資者可繼續視保守基金為主要資金配置類別。

港股方面，GUM常務董事陳銳隆則認為在基本因素表現欠佳之下，大幅上升機會不高，料恒指年底只見18,000點；反之包括越南、印尼、南韓等亞洲國家今年資金入市意欲仍高漲，也是中美兩國角力下的受惠者。

至於歐美股市，他預期隨着美國通脹受控，經濟可望軟着陸；今年歐洲經濟或回暖，建議短線高風險投資者可考慮配置部分資產至歐美股票基金。