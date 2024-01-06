港股跌足4日 今年開局首周挫512點

港股於2024年開局首周失利，本星期只得4個交易日，周五恒生指數再挫110點收市，跌足4日，埋單累跌512點或3%，連帶今年頭炮新股首掛一度「潛水」。

恒指低開72點，其後跌幅擴大至190點，一度倒升99點，惟沽壓重現，全日收市報16,535點，跌0.66%。國企指數收報5,606點，跌42點或0.75%；科技指數收報3,592點，跌62點或1.71%。全日成交819.73億元，按日增16.32%。「港股通」錄16.06億元淨流入，連續5個交易日淨買入，累計流入163.08億元。