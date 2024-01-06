港股跌足4日 今年開局首周挫512點
港股於2024年開局首周失利，本星期只得4個交易日，周五恒生指數再挫110點收市，跌足4日，埋單累跌512點或3%，連帶今年頭炮新股首掛一度「潛水」。
恒指低開72點，其後跌幅擴大至190點，一度倒升99點，惟沽壓重現，全日收市報16,535點，跌0.66%。國企指數收報5,606點，跌42點或0.75%；科技指數收報3,592點，跌62點或1.71%。全日成交819.73億元，按日增16.32%。「港股通」錄16.06億元淨流入，連續5個交易日淨買入，累計流入163.08億元。
速騰聚創首掛險守招股價
周五首掛的內地自動駕駛激光雷達系統製造商速騰聚創(02498)，盤中一度低見41.5元，較招股價43元跌3.48%，曾回升上水面，高見43.1元，微漲0.23%，最終於招股價收市，無升跌。該公司執行總裁邱純潮表示，去年公司研發支出約4億元人民幣，料未來不會增長太多，期望明年的業績會有增長。
安踏分拆亞瑪芬美國上市
此外，安踏體育(02020)宣布，申請將國際品牌商亞瑪芬體育（Amer Sports）分拆在美國紐約交易所上市，並已向美國證券交易委員會（SEC）提交申請，上市承銷團包括高盛、美銀、摩根士丹利、摩根大通、花旗及瑞銀6大投資銀行等。早前有消息指分拆Amer Sports目標估值100億美元，料集資約10億美元。另集團公布，不計瑪伊婭及亞瑪芬體育，上季安踏品牌零售額按年增長為10至20%高段，FILA品牌按年增長25至30%。
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