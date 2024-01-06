A股弱勢未改 深成指曾見4年低

中央去年中高喊「活躍資本市場」，但內地股市弱勢未改，今年開局首周表現疲弱。滬綜指昨日繼續下試2,900點，收報2,929點，跌0.85%；深成指考驗9,000點大關承接，曾低見9,074點的2019年8月中後新低，收報9,116點，跌1.07%；深圳創業板指數亦曾創2019年12月底後新低，收報1,775點，跌1.45%，比過去5年內高位累瀉過半。

人行單周淨回籠2.4萬億 A股欠佳可歸因於流動性趨緊，中國人民銀行昨日開展750億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，單日淨回籠4,110億元，本周更淨回籠2.42萬億元，為史上單周最高。

基金公司必為如斯市況「閉翳」，市場卻傳出中國證監會口頭指示內地幾家最大的互惠基金公司優先推出股票基金，「每開一個債券基金前應先開最少4個股票基金」；亦有業界人士稱，中證監過去兩個批准股票基金顯著快過投資其他資產類別的基金。

中證監此舉並非空穴來風，上周有指內地去年股票基金清盤數量創1998年有紀錄以來最高，對於當局希望引導長期資金入市可謂「打臉」。更重要的是，大戶正湧入國債「躺平」，減少可以流入股市的資金，中國10年期國債孳息率昨低見2.55厘，跟同年期美國國債孳息率的息差又擴至近1.45厘，雖比去年10月低一大截，但今年以來擴大約0.15厘。