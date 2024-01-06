中植申破產清算獲受理

分析：未動搖金融系統 房企融資勢更難 中植集團早年發行理財產品變相給內房融資，但隨着大型內房企業陸續被債務壓垮，中植亦無力兌付理財產品，最終因為無力還債申請破產清算，周五獲北京市第一中級人民法院受理，正式葬身於內房危機。分析相信，事件不至於動搖金融系統，亦見當局有早日了斷之意，但對房企融資無疑是壞消息，餘波也會削弱市場信心。

負債4600億 資不抵債 中植破產可謂意料之中，該企去年11月已無力再撐，承認負債本金加利息約4,200億至4,600億元（人民幣‧下同），資產帳面總值據測算僅約2,000億元，嚴重資不抵債，而且資產集中投資股票和債券，「存續時間長，清收難度大」，賣產可收回的錢恐杯水車薪，流動性經已枯竭。

中植並非唯一被內房拖累的財富管理公司。摩根大通曾估計，考慮到信託行業在內房和地方債的投資，以及最多八成地方政府融資平台（LGFV）恐無法還本，全國約13%的信託資產違約風險上升，涉資約2.8萬億元。高盛亦憂慮信託違約會令內房資金鏈更緊絀，繼而降低內銀的資產質素。

以當局未有強烈意願拯救信託，他相信，之後或有個別信託倒下；以內地新盤銷情難望好轉，資金又難望流入信託產品，而信託又可能「收遮」降低風險，對內房乃至LGFV資金壓力雪上加霜，房地產對經濟的溢出效應會持續。

吳續指，中植倒下未至於立即燒到內銀，因為銀行體系過去幾年已不斷清理表外資產，但內銀現價亦反映市場預期他們隨時需承擔一定的救市任務。

內地亦繼續出力救經濟，推動地產投資重要舉措包括「城中村改造」，深圳昨日便就此作公眾諮詢，提到城中村佔全市建築逾四成。中國人民銀行等下發政策文件，支持向企業貸款量購閒置房屋用以出租。

人行今年重點工作亦對防範化解金融風險着墨頗多，如「指導金融機構合理運用債務重組、置換等手段，支持（地方政府）融資平台債務風險化解」、「滿足各類房地產企業合理融資需求」、推動化解中小金融機構風險、認真執行城中村改造等各項政策。

就在該行重申「外匯市場和人民幣匯率保持基本穩定」前不久，市傳國有銀行本周積極在境內外的匯市支撐人民幣匯率。

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