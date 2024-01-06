大摩料樓價挫一成 二手交投縮

再有投資銀行看淡今年香港地產市道。投行摩根士丹利發表報告，預計今年住宅樓價跌10%，幅度與日前另一投行花旗一致，滙豐去年底時則料今年上半年樓價跌5%。大摩坦言，高利率及宏觀經濟疲弱，本港地產市道仍充滿挑戰，相信去年下半年動力短缺的樓市狀況在今年會持續。

一手住宅成交量方面，大摩料會由去年的增長4%，放緩至今年的1%；二手住宅市場繼續受壓，成交量會由去年的收縮7%，擴大至今年收縮19%。

商廈租金今年看跌5% 該行同時看淡商廈市場，預測整體寫字樓租金在去年和今年分別挫4%和5%，同期整體租用率為87%和86%，相較前3年平均租用率達九成顯得低落。其中核心區中環商廈租金預料在今年和明年各跌5%。

惟大摩看好本地零售租務，預測零售租金在去年和今年升2%和3%，這主要由同期本地零售銷售或升16%和5%所帶動。故在選股方面，該行看好零售物業佔比較多，以及淨現金狀況良好的地產股。