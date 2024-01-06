大摩料樓價挫一成 二手交投縮
再有投資銀行看淡今年香港地產市道。投行摩根士丹利發表報告，預計今年住宅樓價跌10%，幅度與日前另一投行花旗一致，滙豐去年底時則料今年上半年樓價跌5%。大摩坦言，高利率及宏觀經濟疲弱，本港地產市道仍充滿挑戰，相信去年下半年動力短缺的樓市狀況在今年會持續。
一手住宅成交量方面，大摩料會由去年的增長4%，放緩至今年的1%；二手住宅市場繼續受壓，成交量會由去年的收縮7%，擴大至今年收縮19%。
商廈租金今年看跌5%
該行同時看淡商廈市場，預測整體寫字樓租金在去年和今年分別挫4%和5%，同期整體租用率為87%和86%，相較前3年平均租用率達九成顯得低落。其中核心區中環商廈租金預料在今年和明年各跌5%。
惟大摩看好本地零售租務，預測零售租金在去年和今年升2%和3%，這主要由同期本地零售銷售或升16%和5%所帶動。故在選股方面，該行看好零售物業佔比較多，以及淨現金狀況良好的地產股。
上調信置長實目標價
該行將信和置業(00083)投資評級由「中性」調高至「增持」，目標價升11%至10元，認為該公司在市況下行周期站在好位置，公司淨現金強勁，可支持高利息收入、派息增長和可趁低價補充土地儲備。
大摩同時看好長實集團(01113)的現金狀況和股份回購的進度，調高公司目標價2%至52元。惟要留意長實今年每股派息或持平，並且同樣與其他同業一樣受高息和銷售減少所影響。
另外，新世界發展(00017)公布，於去年12月20日至本月3日期間，於公開市場回購多隻票據，涉及總本金額2,043.1萬美元，並擬於稍後進行注銷，公司冀藉回購債券減少未來利息支出、減少向永續資本證券持有人作出分派等，未來會適時繼續進行。
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