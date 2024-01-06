恒地17億統一香檳大廈業權

3盤符新強拍門檻 該集團執行董事黃浩明表示，項目規劃為商業用途，會考慮各種商業發展方案，目前未有定案。同時，認為當強拍門檻條例修訂通過後，同類申請個案將會增加，集團旗下亦有兩、三個收購項目，可達到新的強拍門檻。

資料顯示，整幢香檳大廈於1957年落成，地盤面積約2.34萬方呎，其中B座佔約1.23萬方呎，貼鄰美麗華酒店，為一幢樓高10層的商住樓宇，低層地下、地下及1樓為商舖及商業用途，2至8樓為住宅層，另天台設有兩伙。據發展商年報，項目預計以12倍地積比率重建，可建總樓面約14.74萬方呎。

多年前電視劇《金宵大廈》就是以香檳大廈為原型。該廈於上世紀五十年代興建，是當時九龍最高建築物，也是香港最早期採用分層出售的物業，當時每伙售價約3萬至5萬元，大廈亦曾是相機及攝影器材銷售集中地。