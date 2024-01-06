住宅租金回報率全線升

樓價下挫，反觀租金升勢持續，此消彼長下推動租金回報進一步攀升。差餉物業估價署資料顯示，以實用面積劃分的5類型單位，去年11月平均回報率全線上升，最細戶型更升至約3.2厘，創約9年半新高。

據該署截至去年11月的臨時數字，各類面積單位回報率均錄約0.1個百分點的按月增長，其中上述實用面積431方呎以下細單位，最新回報率更為2014年5月後最高。

2023年落成量難達標 至於面積431至752方呎的中小型戶，則屬於唯一出現連升格局的類別，由去年9月約2.6厘，連續兩個月遞增至11月約2.8厘，屬於2014年10月後的超過9年高位。而實用面積753方呎或以上的3類中型至大型單位，最新租金回報亦升到約2.3至2.5厘不等。

差估署同時公布私人住宅落成數據，去年11月錄得3,238伙，雖較10月大幅反彈約5.7倍，惟首11個月累積伙數約13,808伙，相比全年預測19,953伙，僅達標約69.2%，餘下一個月時間，相信較難達標。

去年首11個月落成分布以九龍區為主，共錄6,937伙，佔整體比例超過一半，其次是新界區，落成量6,040伙，佔比約43.7%。以面積統計，期內供應仍以中小型單位主導，實用面積431方呎以下細單位，去年首11個月落成量7,806伙，佔整體約56.5%