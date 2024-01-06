樓價連跌7周 港島去年插6.5%最傷

太古城

去年本港二手樓價掉頭向下，據地產代理行主要二手屋苑樓價指數，期間以港島指數跌約6.56%最勁，區內多個大型屋苑如鰂魚涌南豐新邨及太古城等，近期都連錄蝕讓及劈價成交。

南豐兩年貶值23% 中原城市領先指數報147.21點，按周再挫約0.93%，已連跌7周，續創近7年新低，較2021年高位低約23.06%，而去年全年跌幅約6.1%。大型屋苑樓價指數近日跌勢更顯著，按周再跌約1.14%至147.3點，去年全年下挫約5.76%。

分區指數方面，港島樓價指數報145.67點，按周亦急跌約2.71%，重返2016年9月中水平，去年全年表現比大市更差。而同期九龍下挫約5.97%，新界東及新界西分別錄約5.12%及約5.1%的跌幅。

港島以往樓價最為「硬淨」，惟近期也連環失守。利嘉閣吳玉蘭表示，南豐新邨10座低層B室兩房戶，實用面積約391方呎，有裝修，減價90萬元，區內上車客以500萬元購入，呎價約12,788元，原業主持貨剛約兩年，帳蝕152萬元，單位貶值約23.3%。

太古城劈402萬沽 美聯吳肇基指，同區太古城恒山閣中層E室，實用面積約593方呎，放盤僅約3個月，累劈402萬元，成交價778萬元，呎價約13,120元。該區康景花園呎價險守一萬元，單位為D座中層1室，市傳以575萬元成交，三房戶賣兩房價，呎價約10,286元。

大型屋苑頻頻損手。美聯王亦倫稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座極高層E室兩房戶，原業主2019年以458萬元購入，並作全屋裝修，去年7月開價480萬元放售，剛減至390萬元沽出，呎價約8,744元，約5年帳面貶值近15%。

將軍澳蟹貨續增。利嘉閣趙洛民表示，日出康城SEA TO SKY第2座高層H室套三房戶，劈價440萬元，以1,060萬元售出，呎價約14,077元，逾3年帳面貶值近21%，跌幅料為項目最大。他又指，將軍澳帝景灣3座中層D室兩房戶，減至803萬元成交，不足4年帳面蝕102萬元。

此外，銀主積極減價出貨。世紀21雅高李劍華稱，房協荃灣居屋祈德尊新邨B座高層B室銀主盤，去年9月放盤，累積減價逾19%，於已補價自由市場以500萬元轉手，呎價約9,881元。消息稱，東涌水藍‧天岸3座低層同類單位，成交價750萬元，低估價約15%，原業主區內曾持有多個物業。

二手樓價指數重挫