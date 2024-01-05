股神押注5大商社 邊隻值博？

投資涉及風險是老生常談，縱然是過往多年相對穩定的日本股市也不例外。不預先做功課便想賺錢是投機心理，不是投資。

三菱商事年度最賺錢 要認識個別日本股份，不妨從「股神」巴菲特也押注的5大商社開始，分別是三菱商事（日股：8058）、三井物產（日股：8031）、伊藤忠商事（日股：8001）、丸紅（日股：8002）與住友商事（日股：8053）。

所謂商社，是綜合商社的簡稱，其業務模式極其多樣化，可以是從事各種產品和材料貿易的公司，也會從事物流、工廠開發和其他服務，甚至國際資源勘探等。其中，三菱商事是日本僅次於車廠豐田第二大公司，其前身三菱社的成立可追溯至1881年。三菱商事除了貿易外，亦從事資源開發、食品流通、零售、汽車、太空科技等範圍相當多元。其截至去年3月底止的2022年度股東應佔合併淨利潤為11,807億日圓，按年升25.94%。

三井物產成立於1874年，現時與三井不動產、三井住友銀行並列為三井新御三家之一。現時的三井物產產業涉及媒體、能源、金屬製造、機械製造、化學、金融業、物流業、食品及採礦業等。2022年度純利為11,306億日圓，升23.6%。

伊藤忠商事純利倒退 伊藤忠商事在1858年由當時年方15歲的伊藤忠兵衞販售麻布起家。經營項目橫跨纖維、石化、金屬、電機、食品、零售、通訊、媒體、航天、物流、金融、保險、不動產等。2022年度純利為8,005億日圓，跌2.4%。

丸紅在1884年成立，與伊藤忠商事是同一個創始人源頭。經營項目橫跨食品、造紙、化學、能源、金屬、鋼鐵、電機、船舶、物流、金融、保險、不動產等。該企2022年度純利為5,430億日圓，升28%。

住友商事在1919年成立，本業為不動產，經過多年合併和重組後，目前業務涉及金屬、化學、工程機械、基礎建設、不動產等。2022年度純利為5,651億日圓，升21.9%。