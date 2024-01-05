理財Campus：港散戶4招投資日股

港股一潭死水，指數低處未算低，恒指去年累挫約13.82%；反觀香港人喜愛的旅遊勝地日本，其日經平均指數累漲28.24%，去年7月時更漲至近33年以來的高位，成績斐然。此外，近期地緣政治緊張，日本資產成為避險地之一。若然投資者對港股失望，心思思想投資日股，其實方法最少有4種。

1.經銀行券商直接入市 首先，投資者可透過自己的銀行股票部或券商直接購買心水日股，現時已知有日股服務的包括滙豐銀行和耀才、輝立、華泰等眾多選擇。惟要留意每間銀行和券商的收費和佣金都不盡相同，另外，部分很少數的日股未必可在全部平台上交易，投資者宜先與自己的券商了解清楚。

2.買日股ADR 共300隻 另外，投資者亦可以在美股市場購買日股的美國預託證券（ADR），好處是可以一股一股地買，彈性較大。與此同時，在美國時間交易，對平日日間上班分身不暇炒股的人來說，美股時間買賣可以更專心。不過要留意，不是全部日股都在美國交易，日股ADR約有300隻，但大部分都是優質的公司。

4.藉強積金每月入貨 再來就是在強制性公積金（MPF）中選擇日股基金，壞處是每月隨着出糧才加注一次，並且要到65歲退休或永久離開香港才能取回。