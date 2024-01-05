專家點評：內地政策反覆礙產業發展

去年底內地遊戲行業監管有大幅收緊趨勢，國家新聞出版署起草的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》新增了針對遊戲充值、獎勵機制、對戰及抽獎模式，以及虛擬道具交易等方面的規範要求及意見。相關規範要求或意見一旦實施，可能會對部分遊戲企業收入及現金流造成不利影響，並損害企業盈利，進而影響行業的發展及中國遊戲企業的國際競爭力。

現時中國遊戲行業長期增長仍受政策影響較大，但近期行業政策信號反覆不明。除《草案》後公布的12月的進口及國產遊戲審批訊息展現積極信號外，官媒近期發表頭版文章內容亦值得關注。

文章認可平台經濟對中國數碼經濟、中國經濟社會運行與產業創新發展乃至發展全局的地位與重要性，以及其健康持續發展的意義，指監管行動和政策調整要充分聽取各方意見，避免影響、中斷平台企業正常經營活動，防範政策疊加導致非預期風險；並應健全完善容錯糾錯機制，通過構建政府、企業、社會多方協同的治理模式，明確各方主體責任和義務，完善行業自律機制，以推動平台經濟規範健康發展等，或表明早前《草案》新規有望出現轉機。

然而，當前市場總體疲弱，內地多數行業仍需政策扶持，以穩定市場信心、推動行業及經濟健康發展，因此認為政策風向不應反覆變動，恐對投資者造成迷惑，或使負面影響難以挽回。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）