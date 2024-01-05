簡訊一覽
●AEON信貸財務(00900)宣布，截至去年11月底止9個月賺2.82億元，按年增12.76%；每股盈利67.4仙。
●光大控股(00165)宣布，委任張明翱為執行董事兼總裁，方斌辭任非執董；林春獲委任為執董兼總裁、秦洪元獲委任為非執董，全部昨日起生效。
●復星旅文(01992)公布，於上月30日至今年1月1日的元旦假期期間，Club Med地中海俱樂部中國區度假村營業額按年升1.54倍，並超過新冠疫情前、2019年同假期的84%，平均入住率達85%；三亞‧亞特蘭蒂斯期內按年升12%，較2019年增加12%，平均入住率達94%。
●飛達帽業控股(01100)發盈警，預期截至去年12月底止全年盈利按年跌逾35%，因持續面臨客戶積壓庫存等待消化的問題。另公司委任控股股東顏禧強及顏寶鈴之大兒子顏肇臻為執行董事及提名委員會成員。按照協議，顏肇臻有權獲取每年基本酬金90萬元及年終酌情花紅，至於小兒子顏肇翰已辭任公司提名委員會成員的職務。
●因未能公布業績而自去年4月停牌的花房集團(03611)公布，由於核數師中審眾環（香港）需要額外時間落實2022年經審核年度業績的若干資料，將進一步延遲刊發，預期將於本月底前完成，公司將繼續停牌。
●字節跳動旗下TikTok據報計劃今年將美國電子商務業務規模擴大10倍，達到175億美元（約1,365億港元）。另TikTok通知網上賣家，未來數月將逐步增加銷售佣金至8%，目前每宗交易的佣金為2%再加30美仙，但同時會削減對賣家的部分補貼。
●香港金融管理局副總裁李達志表示，樂意探討粵港澳大灣區跨境數據流動，若能將數據接入金管局推出的「商業數據通」，有關基建對所有參與銀行和持份者都有利，特別是降低投入成本和基建開發時間，不過合約評估等方面仍有工作要做。
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