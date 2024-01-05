●字節跳動旗下TikTok據報計劃今年將美國電子商務業務規模擴大10倍，達到175億美元（約1,365億港元）。另TikTok通知網上賣家，未來數月將逐步增加銷售佣金至8%，目前每宗交易的佣金為2%再加30美仙，但同時會削減對賣家的部分補貼。

●香港金融管理局副總裁李達志表示，樂意探討粵港澳大灣區跨境數據流動，若能將數據接入金管局推出的「商業數據通」，有關基建對所有參與銀行和持份者都有利，特別是降低投入成本和基建開發時間，不過合約評估等方面仍有工作要做。