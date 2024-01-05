股壇MasterMind：美股升過龍 納指跌一成唔奇

美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，利率或見頂，但政策取向仍有不確定性，美股回調定抖抖？減息熱情不再，港股表現恐怕亦受拖累？博反彈有難度？

紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）昨於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」表示，美國需改變過去多年量化寬鬆（QE）令資產價格扭曲的情況，料聯儲局不會急於減息，美股去年炒減息「升過龍」，納指未來調整約一成也不意外。他料美股今年開局會有較明顯回吐，短線可小注做淡，但後續料仍能維持正回報。

至於港股，Alan則認為未必會受外圍大幅拖累，走勢反而較受內地經濟影響，未來仍充滿挑戰，對港股支持較弱。他指由於臨近農曆新年，料過年前內地不會有重大政策出台，估計大市今個月維持悶局，恒指續於16,000至17,000點上落。