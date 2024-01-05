股壇MasterMind：美股升過龍 納指跌一成唔奇
美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，利率或見頂，但政策取向仍有不確定性，美股回調定抖抖？減息熱情不再，港股表現恐怕亦受拖累？博反彈有難度？
紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）昨於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」表示，美國需改變過去多年量化寬鬆（QE）令資產價格扭曲的情況，料聯儲局不會急於減息，美股去年炒減息「升過龍」，納指未來調整約一成也不意外。他料美股今年開局會有較明顯回吐，短線可小注做淡，但後續料仍能維持正回報。
至於港股，Alan則認為未必會受外圍大幅拖累，走勢反而較受內地經濟影響，未來仍充滿挑戰，對港股支持較弱。他指由於臨近農曆新年，料過年前內地不會有重大政策出台，估計大市今個月維持悶局，恒指續於16,000至17,000點上落。
新年將至 吼送禮旅遊股
農曆新年將至，有甚麼股份值得部署？Alan認為可留意送禮股，例如內地A股貴州茅台，以及旅遊出行相關板塊，如攜程(09961)等。想睇Alan對美股、港股最新分析的足本版，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240105-0105_00202_074/股壇MasterMind：美股升過龍-納指跌一成唔奇
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