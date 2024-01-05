奇瑞擬闖英 挑機現代起亞

英國媒體報道，中國國有車企奇瑞汽車擬於今年進入英國市場，並考慮10年內在當地興建一間汽車廠。報道又引述奇瑞英國負責人透露，正考慮在歐洲設立兩個廠房，其中一間將為英國及愛爾蘭市場生產右軚汽車，另一間將為歐洲其他地區生產左軚汽車。

奇瑞汽車去年汽車銷售量達188萬輛，按年增52%，跑贏同業平均水平；期內出口汽車93萬輛，增加一倍。本月初，奇瑞汽車旗下的風雲首款車型風雲A8上市，共推出4款車型，官方指導價為11.99萬至14.99萬元人民幣。據報，該企管理層所定的目標，乃跟上世紀80、90年代開始，已進軍英國市場的南韓汽車製造商現代及起亞競爭。

目前，奇瑞汽車是內地為數不多尚未實現上市的本土汽車整車品牌之一。上月底，有消息指IDG資本正考慮從現有股東手中購買奇瑞汽車母企奇瑞控股最高70億元人民幣的股份。

研年內上市 估值1500億 此外，奇瑞控股正重新考慮將子公司奇瑞汽車的股份掛牌上市，最快今年提交首次公開招股（IPO）申請，或尋求高達1,500億元人民幣估值。惟奇瑞汽車回應指，籌備IPO的訊息是真的，IDC資本收購母公司則不確。