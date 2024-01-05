比亞迪上季銷量52萬輛 首超特斯拉

Tesla日前公布去年第四季度的汽車交付量為48.45萬輛，創季度新高，但仍然低於比亞迪日前公布的52.64萬輛，即比亞迪首次超越Tesla成為季度銷量冠軍。若以全年度計算，Tesla總銷售量達181萬輛，仍高於比亞迪的157.5萬輛，但兩者差距好明顯正逐步收窄。

馬斯克曾睇小對手 馬斯克被翻舊帳，曾於2011接受外媒訪問時，瞧不起比亞迪，失笑稱比亞迪「不是競爭對手」，因為比亞迪在車款上不具吸引和技術不夠強云云。近年，他終於「改口」，指中國車企最努力最聰明，個別更有機會成為僅次於Tesla的車企。如今當被問到當年的訪問片段，馬斯克稱是「多年前的事」，又指現時比亞迪生產的電動車競爭力強，隨着內地電動車普及和發展，相信未來10大汽車製造商主要是中國汽車製造商，但強調Tesla仍是龍頭。

馬斯克又稱，Tesla是一家AI及機械人公司，變相向外說明，Tesla比起單純的車企高一層次，不應與比亞迪直接比較。

勝在車型多元化 分析指出，比亞迪季度「登頂」是預期之內，主要原因是多元化的電動車型，由大眾市場到高端市場都有不同的車款選擇，而且去年促銷活動及海外銷售增加是成功的關鍵。未來能否更上層樓，主要視乎出口表現，不利因素包括美國政府指裝置中國電池的電動車不獲免稅，並擬增加中國產電動車關稅等。