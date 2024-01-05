6大日企美賣車彈16%

本地薑GM上年銷情受惠去中國化 美國積極推動各類產業去中國化之際，對於亞洲其他國家的依賴日漸增加。據外媒統計，6大日本汽車製造商去年在美國的新車銷量為553萬輛，比2022年增長16%。分析認為，增長強勁的主因之一在於低基數效應，涉及2022年時半導體短缺而導致的生產中斷。值得留意的是，排在美國市場首位的美國本土車廠通用汽車（GM）去年銷量也增長14%，反映美國政府推動的「本地製造」策略也漸見成效。

回顧再前一年的數據，6家日本車企︰豐田、本田、日產、SUBARU、萬事得及三菱，於2022年時在美國的新車銷售跌18%，雖然去年重拾增長，但只能算重回正軌，未能完全收復失地。其中，在日本以及全球都是出貨量最高的豐田，去年在美銷量為224萬輛，按年增長7%，只能算不過不失。

庫存過剩 前景添憂 另外，本田去年在美國銷量增長33%，實現超高增長；日產增長23%，SUBARU增長14%，萬事得增長23%，均達到兩位數；三菱汽車輕微增長2%。分析指出，本田的極高增長純粹是因為2022年的低基數，而非銷量改善所致。

話雖如此，日本車企在美國的表現也算稍為跑贏大市，美國調查公司Cox Automotive預測稱，去年美國新車市場整體達到1,550萬輛，與2022年相比增長12%。換言之，6家日本車企的增長率實際上高於市場兩個百分點。同時，Cox Automotive預測2024年的新車市場達到1,560萬輛，但增長率只有不到2%。

市場上也普遍看淡今年美國汽車銷量，理由之一是去年在低基數效應下的反彈式增長將消失；加上目前美國利率仍相對高企，汽車貸款的高昂利息也成為銷售逆風，新車庫存水平也逐漸上升。Cox Automotive數據顯示，美國新車的平均庫存天數去年12月初達到71日，超過了被視為行業合理水平的60日。

在半導體短缺逐漸緩解下，此前各汽車廠商都致力於增加庫存，但部分品牌的庫存出現過剩，銷售正在放緩。截至上月上旬，豐田品牌的平均庫存天數為32天。本田品牌為40天，低於全美平均水平。然而，歐洲車廠Stellantis旗下的Jeep已經達到128日。

另邊廂，作為美國車廠「一哥」的通用汽車雖然去年銷量有不錯的增長，但若細看分項數據，會發現其純電動車銷量令人相當失望。通用汽車去年的電動汽車銷量為75,883輛，佔該公司總銷量的2.9%。其中絕大多數是已經停產的雪佛蘭Bolt車型。

通用將補貼電動車 為了避免在電動車時代被拋棄，通用汽車亦打算加大對電動車銷售的支持。此前由於美國財政部的新要求，使用來自中國等地區的「外國電池」的電動車將無法獲得減稅優惠。通用表示，將會為公司旗下不符合減稅條件的電動車提供等額的補貼，並稱會致力於電動汽車的未來，將提供銷售和推廣支持。

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