羅兵咸：須平衡數碼化發展使用道德

各地正「力谷」數碼經濟，會計師行羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基出席活動時稱，隨着新科技迅速發展和應用，全球數碼化轉型已經成為一個不可避免的大趨勢，政府或企業亦正積極推行數碼化轉型，但同時提醒，在迎接機遇的同時，須留意有關數據和負責任使用科技的挑戰，並在當中尋求「平衡點」。

他指出，香港在內地和全球的數碼化轉型和數碼經濟發展，擔當重要角色。隨着各種交易流程的數碼化和生成式人工智能（Generative AI）廣泛應用，引起了各地政府和企業對數據安全和跨地域流通，以及技術的負責任使用和道德使用等問題的關注。

帶動商業模式轉型 他認為，企業一直積極推動數碼化轉型，差異只是速度，而利用數碼化轉型的智慧，再帶動商業模式的轉型，對企業而言更為重要。

同場的港府財金官員則表示，上月與內地網信辦共同發布跨境數據的便利措施和先行先試的安排，促進和簡化大灣區內城市個人訊息有序跨境流動到香港，令香港同時匯聚內地和國際的數據，對香港AI、大數據以及醫療產業的研究和發展，將會起很大的促進作用，以提升香港對創科企業落戶的吸引力。

他續指，未來港府會尋求中央部委支持，探討擴大數據來港的地域和規模，並研究跨境數據治理的框架和進行數據交易的可能性。