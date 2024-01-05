高盛摩通傳洽成比特幣ETF認可交易商

市場消息指，高盛與摩根大通，正與貝萊德及灰度（Grayscale）等資產管理公司洽商，成為後兩者擬發行比特幣現貨交易所買賣基金（Spot Bitcoin ETF）的認可交易商（Authorized Participant）。認可交易商有權新增及贖回基金單位，確保ETF追蹤相關資產。

目前有14間資產管理公司希望獲得美國證券交易委員會（SEC）批准，發行比特幣現貨ETF。該ETF將追蹤比特幣的市場價格，讓投資者毋須購買比特幣即可參與該代幣的投資。上周，富達、景順、Valkyrie、WisdomTree與貝萊德已為其擬議的比特幣現貨ETF指定授權參與者，包括Jane Street和Cantor Fitzgerald等。去年灰度已將做市商Jane Street和Virtu Financial指定為其比特幣現貨ETF的授權參與者。

市場靜候SEC開綠燈 市場預期，SEC將於1月10日或之前公布是否批准由Ark/21Shares發行比特幣現貨ETF的申請。該ETF由「女股神」伍德（Cathie Wood）掌舵的方舟投資（Ark）及加密資產ETF發行商21Shares發行。

SEC過去10年多次拒絕發行比特幣現貨ETF的申請，原因是擔心有關產品會引起市場操控，以及投資者的保障問題。周三有加密幣交易機構發報告，料美國第一隻比特幣現貨交易ETF可能延至今年次季才獲批，引發比特幣價格一度大跌，昨日價格仍偏軟，曾報每枚42,802美元。