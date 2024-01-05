AI產業勢值23萬億

大摩：滲透各領域 宜關注4類股票 踏入2024年，人工智能（AI）依然是目前全球股市最炙手可熱的投資主題。摩根士丹利估計，AI將會在未來數年迅速成長為一個價值3萬億美元（約23.4萬億港元）的產業，並建議投資者關注4類受惠於AI發展趨勢的股票，包括能夠利用AI技術提高利潤率的企業、運用AI技術開拓新市場的「拓荒者」、用AI附加功能提升服務並進一步加價的公司，以及一眾上游設備供應商。

摩根士丹利財富管理分析員Denny Galindo表示，生成式AI是目前商業領域最具顛覆能力的趨勢之一，幾乎滲透到經濟的各個領域，並且有望把全世界的生產力提升到新的水平。該行亦把AI視為未來10年最重要的投資主題之一。Galindo認為，AI技術帶來的經濟效益，會惠及那些已經在不同產業處於領導地位的公司。換言之，即是「強者愈強」的格局，因為龍頭企業可以利用AI擴大其競爭優勢，使得用戶、買家更難轉用其他服務及產品。

看好軟件及半導體公司 基於此預測，他提出了4類受惠於這種趨勢的公司。首先是能夠用AI降低成本、提高利用的企業，比如軟件公司可以運用AI編寫程式碼，以降低研發過程的人力成本，並且更快地推出新產品及功能。某些專業服務公司也可以受惠，比如會計師可以利用AI工具在相同時間內處理更多的稅務報表。

第二種是能夠用AI技術開拓市場、促進銷售或創造新收入來源的公司。他舉了其中一個例子，就是外賣送餐服務公司可以利用AI接電話語音訂單，以爭取到更多客戶。因為有研究顯示，歐美許多消費者仍傾向用電話叫外賣，而不是用網頁或應用程式（App）落單。

第三種則是能夠用AI提升產品及服務體驗，從而能夠加價的企業。具體例子可以是視像會議服務供應商，可以引入AI助手幫助用戶安排日程、提醒會議時間等。這種趨勢尤其有利於一些長期以來無法提高服務價格的行業。

最後則是為建構AI提供工具的企業，包括數據中心、晶片供應商等。他看好半導體公司成為受益者，以及一些專為企業科技部門提供資料管理的雲端網絡服務公司。

亞馬遜預測4科技趨勢 另邊廂，美國科網巨頭亞馬遜（Amazon）於較早前發表了對未來科技的趨勢預測，預期生成式AI將逐漸具備文化意識、女性科技崛起、AI助理重新定義開發者生產力，還有在教育方面的變革緊跟科技創新。然而，這些預測更像是一種公關宣傳，並且側重亞馬遜宣揚希望對外展現的企業文化與價值，而非實際行業趨勢。

比如在提到女性科技（FemTech）時，亞馬遜強調其雲服務子公司AWS「一直與女性領導的新創公司密切合作，見證女性科技的發展」；又比如提及教育趨勢時，在提到實務培訓學習技能未來會更重要之餘，亦不忘提到亞馬遜透過專案計劃在全球訓練2,100萬位學員。

相比之下，其他科技企業則更重視在把AI融入產品，比如微軟就宣布，會為其AI助手Copilot在Windows系統電腦的鍵盤上新增一個按鍵。在未來，用戶可以在新鍵盤上一鍵啟動Copilot，而不支援Copilot功能的電腦則會默認開啟Windows搜尋功能。而在AI發展方面有所欠缺的半導體公司英特爾，亦宣布成立獨立公司Articul8 aI，專門為企業客戶提供AI服務平台。

亞馬遜對未來科技趨勢4大預測