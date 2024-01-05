韓削今年GDP增長預測

南韓政府發布半年度經濟政策計劃報告，企劃財政部預計今年國內生產總值（GDP）增長2.2%，低於去年7月預測的2.4%。南韓去年經濟增長1.4%，為近3年最低水平。

當局又預計今年消費物價指數（CPI）將上漲2.6%，高於此前預測的2.3%，去年為上漲3.6%。報告指出，隨着全球貿易和半導體需求改善，經濟復甦將比去年更加強勁，但由於通脹和利率居高不下，國內需求和人民生活將面臨困難，政府的重點工作會放在支持民生和管理風險。

外儲月增30億美元 另外，截至去年12月底，南韓外匯儲備較前月增加30.7億美元，至4,201.5億美元。南韓央行周四發布的數據顯示，去年12月的外匯資產中，有價證券較前月增加16億美元，至3,736.7億美元；存款準備金增加13.8億美元至219.8億美元；國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）減少2,000萬美元至150.8億美元；IMF儲備部位增加1.1億美元至46.3億美元；黃金儲備持平，為47.9億美元。

南韓首爾綜合指數收報2,587點，跌20點或0.78%。南韓股市禁止沽空的措施自去年11月初實施，南韓總統尹錫悅昨日表示，「有人說賣空將暫時禁止到6月，選舉後會解除禁令，但事實並非如此」。他強調，只有當能夠完全消除副作用的電子系統牢固建立時，禁令才會被解除。如果沒有，禁令就會維持。