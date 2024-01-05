日製造業續縮 10個月低

日本au Jibun銀行製造業採購經理指數（PMI）去年12月終值為47.9，低於去年11月的48.3，除了是連續7個月處於50以下的收縮區之外，也是自去年2月以來的最低水平，反映當地工廠活動10個月以來最快速度收縮。

負責編製該指數的標普全球引述受訪日本工廠負責人表示，出口至中國、歐洲、北美等客戶都出現需求下降的情況，而且自身成本壓力仍在增加；惟對需求復甦有信心，尤其是對晶片產品的需求，認為客戶的去庫存很快結束，而新產品亦有助今年生產回升。

圓匯微彈 日股復市跌 日圓匯價昨日曾升逾0.3%，至143.8兌每美元，兌港元為約5.42算。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐預期，日本今季有機會收緊貨幣政策，未來12個月，日圓兌每美元或升值至135，相當於每百日圓兌5.7至5.8港元。該行高級投資策略師陳正犖表示，美國進入減息周期，非美貨幣可能向上，其中澳元、日圓值得看好。

日本股市昨日從新年假期後首日復市，惟全日走勢偏軟，日經平均指數收跌175點或0.53%，收報33,288點。其中涉及日前在羽田機場撞機的日本航空（JAL）雖然低開，但最終逆市升0.77%，該企指撞機事件將導致約150億日圓（約8.14億港元）的經營損失。另一航空公司全日空控股昨日亦升1.93%。