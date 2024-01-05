英國半年內再減按揭息

香港人熱門移民目的地英國在新一年出現按揭減息潮，為去年6月以來再度調減。先由當地最大按揭公司Halifax帶頭，日前將其兩年期定息再按揭（Remortgage）利率從5.64厘最多減至4.81厘，下降達0.83厘，令20萬英鎊按揭計劃每月節省近98英鎊（約971.19港元）還款。英國滙豐銀行隨即於昨日跟隨，市場預料未來一兩周其他按揭公司會加入減按息行列。

據了解，之前市場平均兩年期按息為5.93厘，而本次Halifax對5年期和10年期新做計劃按息亦有相應下調。而且為免流失客人，該公司亦對現有客人最多減0.92厘按息。

英國滙豐於昨日起將兩年、5年、10年期按揭利率的參考價分別降至4.49厘、3.94厘、3.99厘。分析指，由於預期英倫銀行今年會減息最多達4次，才令按揭公司放膽減息搶生意。

德PMI連續6個月陷收縮 另外，英國去年12月服務業採購經理指數（PMI）終值為53.4，較初值52.7有所上調，高於去年11月的50.9，也是自去年6月以來的高點。英鎊匯價昨日曾升約0.3%，兌1.27美元，兌港元約9.91算。

同樣位於歐洲的最大經濟體德國，其去年12月的綜合PMI雖然由初值的46.7向上修訂至47.4，但仍低於前值47.8，是該數字連續6個月低於50的收縮區域。原因是對德國貨品和服務的總需求持續下跌。歐元昨日曾升0.45%至1.097美元。